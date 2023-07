Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü kutlandı

Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve konser programı ile kutlandı.

Nevşehir'in il oluşunun 69. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirildi. İl protokolü ve vatandaşların katılımı ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen program Borsa Kavşağı'ndaki kortej yürüyüşü ile başlaydı. Dostlar Konağı Grup Dostlar eşliğinde gerçekleştirilen ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne kadar süren kortej yürüyüşü sonrasında grup üyeleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde Nevşehirlilere muhteşem bir gösteri sundu. Dostlar Konağı Grup Dostlar Grubunun Ankara oyun havaları eşliğindeki gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı. Gecede konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Doğa ve tarihin bütünleştiği eşsiz bir yer ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Tüm değerleriyle turizmin en gözde merkezlerinden biri, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'in güzel insanları hepinize selam olsun.Hacı Bektaşi Veli'nin, Alparslan'ın, Muşkaralı İbrahim'in ve daha nicelerinin izlerini taşıyan bu şehir, bundan 69 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin birt ili olarak tescil edildi. Bugün de il oluşumuzun 69. yılında, hep birlikte bu güzel şehirde yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tarihimiz boyunca bu topraklar ve bu şehir için çalışan, emek veren herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Nevşehir'imiz; tarih ve doğanın bütünleştiği, coğrafi güzellikleri ile insanı büyüleyen, çok farklı ve kadim bir şehir. Nevşehir'in güzide insanları, sizler için ne yapsak azdır. Siz kıymetli hemşehrilerimle istişare içerisinde, şehrimize hizmet etmenin ve Nevşehir'imiz için en iyisini yapmak gayreti içerisindeyiz. Büyük bir turizm cennetinde olan şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için durmadan çalışıyoruz. Her zaman bu temel düşüncenin bilinciyle, siz kıymetli hemşehrilerimin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek hizmetleri gerçekleştirmek adına bütün enerjimle görevimin başındayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki görev sürem içerisinde de, sizlerin beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğim. Ahlaki ve toplumsal sorumluluk adına, doğrunun ve gerçeğin tespiti için mücadele veren, iyi niyetli ve sorumlu bir anlayışla, üstün değerlere saygıyla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüren, Türkiye aşığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sizlerin de katkılarıyla değişim ve gelişim serüveni devam edecektir. Bundan kimse şüphe duymasın. Sizlerin destekleri ile Güçlü bir Türkiye ve Güçlü bir Nevşehir hayalini gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Biz bir aileyiz. İyiliği benimseyen, faziletli, dürüst, insanları kucaklayan, birlik ve beraberlikten yana olan, barışı özümseyen şehrin insanlarıyız. Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde, siz değerli hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere ve ailenize mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, "Nevşehir'imizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, İlimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve her alanda başarının devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel hedefimizdir. Bu hedef istikametinde İlimiz, benzersiz coğrafyası, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da zaman içinde Türkiye'nin turizm denilince akla ilk gelen şehirleri içerisinde yerini almayı, adından söz ettirmeyi başarmış ve gelecek yıllarda da başarmaya devam edecektir." diye konuştu. Vali Becel'in yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, BBP İl Başkanı Ramazan Kalkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve protokol üyelerinin katıldığı program daha sonra Sevcan Orhan konseri ile devam etti.

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan, konser programında seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. - NEVŞEHİR