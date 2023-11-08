Muğlalı ressam, Gazze'de yaşayan çocukların çektiği zulmü resmetti.

Muğla'da yaşayan ressam ve aynı zamanda resim öğretmenliği yapan Sevilay İnce Gürsoy, resim atölyesinde Gazze'de Filistinli çocukları hedef alan İsrail'e tepkisini göstermek için orada yaşayan masum çocukların uğradığı zulmü resmetti. Sevilay İnce Gürsoy, "Ben şu anda yaşanan savaş ile ilgili bir resim yapmak istedim. Bebeklerin, giden canların müdahalesiz bir şekilde kalmasına bir resim anlamında ben de bir tepki göstermek istedim. Bizlerin kıyamadığı, koklayamadığı o güzel canların bir başka kötü niyetli insanların zarar vermesinden kaynaklı ben de bir şeyleri uygulamaya çalıştım. O kadar masum insanların canları gidiyor, canlar gittikçe de tepki veremiyorum. Veremediğim tepki en azından fırçayı, kalemi elime alarak tepkimi ortaya koyarak, onların bir sesi ben de olmak istedim" dedi. - MUĞLA