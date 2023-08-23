Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Yetişkinlere Oyunculuk Kursları Düzenliyor

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, yetişkinlere yönelik temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma kursları düzenliyor. Başvurular 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yeni dönem hazırlıklarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin yetişkinler için düzenleyeceği temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma kurslarına başvurular başladı. Başvurular 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Akademi bünyesinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek eğitim kurslarına başvurular başladı. Temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma eğitim kurslarına başvurular 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, Tiyatro Akademisi ile her yıl hem öğrencilere hem de yetişkinlere eğitim verdiklerini söyledi. Cömert, kurslara katılacak kişileri sınavla alacaklarını kaydetti.

Konyaaltı'nın sanatla anılan bir ilçe olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak açtıkları kurslar, yaptıkları sanatsal faaliyetler ile sanatla iç içe bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nde yeni oyuncuların yetişeceğine vurgu yapan Esen, oyuncu olmak isteyenleri bu kurslara beklediklerini dile getirdi.

Kurslara başvuru yaptırmak isteyenlerin www.konyaalti.bel.tr adresi veya (0242) 245 55 25 numaralı telefonu araması gerekecek.