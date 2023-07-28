Kırgızistan'da Uluslararası Oimo-2023 El Sanatları Festivali Düzenlendi

Orta Asya ülkelerinin el sanatlarının desteklenmesinin amaçlandığı Uluslararası Oimo-2023 El Sanatları Festivali, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Festivalde, çeşitli ülkelerden gelen el sanatları ustalarının hazırladığı ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Festival, Bişkek'te 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Orta Asya ülkelerinin el sanatlarının desteklenmesinin amaçlandığı Uluslararası Oimo-2023 El Sanatları Festivali'nin 17'incisi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Bişkek'te Kurmancan Datka Heykeli'nin önündeki alanda yapılan festivalde, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya ve Hindistan'dan el sanatları ustalarının hazırladıkları keçe oyuncaklar, resimler, tablolar, oyuncak bebekler, duvar ve kapı süsleri, keçe ve deri çanta, cüzdanlar, seramik yöresel tabaklar, çay takımları, halılar, kadın ve çocuk kıyafetleri ile ev süslemeleri satışa sunuldu.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva, festivalin açılışında, Kırgızistan'ı uluslararası çevre dostu bir kültür turizmi bölgesine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

17. Uluslararası Oimo-2023 El Sanatları Festivali, Bişkek'te 30 Temmuz'a, Issık Göl kıyısındaki tatil merkezi Çolpon-Ata'da da 6 Ağustos'a kadar sürecek.