İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü - Haberler

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İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Kültür Sanat
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- İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü Beykoz'da fetih askeri Salih dedenin haziresi harabeye döndü Beykoz'da Göksu Mahallesinde, İstanbul'un fethine katılmış, Fatih Sultan Mehmet Hanın gözde askerlerinden Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü.

- İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü

Beykoz'da fetih askeri Salih dedenin haziresi harabeye döndü

İSTANBUL - Beykoz'da Göksu Mahallesinde, İstanbul'un fethine katılmış, Fatih Sultan Mehmet Hanın gözde askerlerinden Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü. Toplu mezarın duvarlarında çatlaklar oluşurken, mezar taşlarının yeşil renge boyanması dikkat çekti.

Beykoz Göksu Mahallesinde Baruthane Parkının karşısında bulunan, İstanbul'un fethinde görev almış, fetih askeri Salih Dede'nin kabri harabeye döndü. Kabir taşında "Fatih ile gelip şehit olanlardan Salih Dede" yazan Salih Dede'nin kabrinin bulunduğu Hazire'de toplamda 5 mezar bulunuyor. Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluştuğu, mezar taşlarının ise yeşil renge boyandığı görüldü. Mezar taşına uygulanan boyaların ve mezar taşlarının yazılarının yıpranarak okunmaması ise dikkat çekti.

"Fetih askerilerinin mezarlarına vefa göstermeliyiz"

İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin mezarının bakımsız durumda olduğunu ifade eden Tarihçi Yazar Halit Develioğlu, "Göksu'da bulunan Baruthane parkının oradayız. Nimelceyş Salih Dede'nin kabri şerifindeyiz. İstanbul'u fetheden ünlü komutan Fatih Sultan Mehmet Hanın gözde askerlerinden Salih Dede gibi zatlar bu topraklar için mücadele vermişler, çaba göstermişlerdir. Onların kabri şu an gördüğünüz gibi bakımsız durumda, mezar taşlarına boyalar yapılmış. Boyalar mezar taşlarını iyice okunmaz hale getiriyor. Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluşmuş, demir korkulukları paslar içerisinde, çevre düzenlemesi ihmal edilmiş. Bu toprakları bize vatan etmiş, nimelceyş olmuş. İstanbul'u fetheden kutlu ve övgüye mashar olmuş askerlerin mezarlarına vefa göstermeliyiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Kültür Sanat

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Göksu Kültür Sanat Haberler

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