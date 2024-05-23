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Hurda ve Atık Metallerle Tasarlanan Heykeller DÜ Sergisinde

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Düzce Üniversitesi'nde açılan sergide, hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller sergilendi. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen sergi, Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı. Sergi, çevresel sorumluluk, atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve sanatsal ifadeyi bir araya getiren metal heykelleri içeriyor.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) açılan sergide, hurda ve atık metallerle tasarlanan heykeller yer aldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen sergi, Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Ballı, "Hurda/Atık Metaller Kullanılarak Üretilen Heykel Uygulamaları" projesi kapsamında tasarlanan eserlerle ilgili bilgi verdi.

Ballı, projenin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazandığını belirtti.

Proje sergisi kapsamında, 5 kişilik ekiple 5 metal heykel üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Ballı, "Alınan teçhizat ve yerleşke içerisinde bulunan hurda metallerle üretilen bu metal heykellerin üretiminin amacı, çevresel sorumluluk, atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve sanatsal ifadeyi bir araya getirmektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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