Banaz'da "Kadın Olmak" temalı kolaj sergisi düzenlendi - Haberler

Banaz'da "Kadın Olmak" temalı kolaj sergisi düzenlendi Banaz Meslek Yüksekokulu'nda "Kadın Olmak" temalı kolaj sergisi açıldı. Banaz Meslek Yüksekokulu'nda "Kadın Olmak" temalı kolaj sergisi açıldı. Banaz Meslek Yüksekokulu'nda açılan sergiyle ilgili açıklama yapan öğretim görevlisi Aslı Erdem, sergide 1. sınıf öğrencilerine ait 35 özgün çalışmanın bulunduğunu söyledi. Sergilerinin 6 Haziran'a kadar ziyarete açık olacağını belirten Erdem, "Kolaj çalışması basit tanımıyla çalışılacak yüzeye çok çeşitli materyallerin yapıştırılması ya da tutturulmasıyla konunun aktarılması olarak tanımlanabilir. Gerçek saç tellerinden takma tırnağa, cımbızdan dantele yüzlerce malzemenin kullanıldığı çalışmaları sergilemek bizleri oldukça mutlu etti." dedi. Açılış törenine Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Alkan Alkaya ve CHP Banaz İlçe Başkanı Kadir Tümer de katıldı. AA / Orhan Sunal - Kültür Sanat Aslı Erdem Banaz Kültür Sanat Haberler

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