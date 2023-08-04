Ankara'da Ulus Meydan Tasarım Projesi Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Meydan Tasarım Projesi kapsamında çalışmalara başlandığı açıklandı. 100. Yıl Çarşısı'nın yıkım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Proje kapsamında yeşil alanlar, modern kent mobilyaları, açık sergi alanları, kafeterya ve otopark ile yeni kent meydanı oluşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Ulus Meydan Tasarım Projesi kapsamındaki çalışmaların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 100. Yıl Çarşısı'nın yıkım çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet tarihimizin mirası, Ankara'mızın kalbi Ulus'ta dönüşüm zamanı. 100. Yıl Çarşısı'nda yıkım çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 7 bin 800 metrekarelik alanda yeşil alanlar, modern kent mobilyaları, açık sergi alanları, kafeterya ve otopark ile yeni kent meydanı çok yakında hizmetinizde." değerlendirmesini yaptı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise Ulus'un tarihi dokusunun yaşatılması ve tekrar cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini kaydederek, "Ulus Meydan Tasarım Projesi kapsamında 100. Yıl Çarşısı'nın yıkımı devam ediyor. Proje yaklaşık 7 bin 800 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ayrıca meydanın altında 216 araçlık iki katlı bir otoparkımız olacak." ifadelerini kullandı.

Ödemiş ayrıca, projelendirme sürecinde farklı görüşlerin alınarak bir anket düzenlendiğini belirterek, "Belli bir grup 100. Yıl Çarşısı'nın işlevlendirilerek yeniden kullanılması veya çarşısının yıkılarak meydan yapılmasına ilişkin görüş belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak kamuoyu anketi düzenledik. Yaptığımız ankette yüzde 70 oy ile Ankaralı hemşehrilerimiz buranın tekrar meydan olması konusunda görüş belirtti. Buna yönelik çalışmaları tamamladık uygulama aşamasına geçtik." değerlendirmesinde bulundu.