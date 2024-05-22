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Anadolu Üniversitesi Bahar Şenliği ve Uluslararası Öğrenci Kültür Günü

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Anadolu Üniversitesi Bahar Şenliği Öğrenci Panayırı ve Uluslararası Öğrenci Kültür Günü, Yunus Emre Kampüsü Anadolu Park Alanı'nda yapıldı. Şenlikte, üniversite bünyesindeki uluslararası öğrenci toplulukları sahne aldı. Çeşitli ülkelerin dans ve müziklerin sergilendiği gösterilere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda gösterilerin yanı sıra üniversite bünyesindeki öğrenci kulüpleri de açtıkları masalarda çalışmalarını sergiledi. Şenliği ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversite topluluklarının açtığı masaları ziyaret etti. Organize edilen şenliğin herkes için öğretici olduğunu belirten Prof. Dr. Fuat Erdal, şunları söyledi: 'Uluslararası öğrencilerimiz kendi kültürlerini, çeşitliliklerini ve mutfaklarını anlatmak üzere masalar kurdular, öğrencilerle paylaşıyorlar. Farklı müzik ve dans etkinlikleriyle de kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Burada herkes Bahar Şenliği'nde ortay paydada buluşuyor. Bu kampüs hepimizin kampüsü. Kampüsümüzün her yanı çok güzel, dolayısıyla bu durum da bir çeşitlilik ve güzellik katıyor. Aynı zamanda farklı kulüpler bir arada etkinlikler düzenleyebiliyor. Şenlikte tek ortak payda birlikte eğlenmek, birlikte öğrenmek. O nedenle öğrencilerimizin birbirine yakınlaşması için bu yakınlaşmaları çok önemsiyoruz.'

Anadolu Üniversitesi Bahar Şenliği Öğrenci Panayırı ve Uluslararası Öğrenci Kültür Günü, Yunus Emre Kampüsü Anadolu Park Alanı'nda yapıldı.

Şenlikte, üniversite bünyesindeki uluslararası öğrenci toplulukları sahne aldı. Çeşitli ülkelerin dans ve müziklerin sergilendiği gösterilere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda gösterilerin yanı sıra üniversite bünyesindeki öğrenci kulüpleri de açtıkları masalarda çalışmalarını sergiledi.

Şenliği ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversite topluluklarının açtığı masaları ziyaret etti.

Organize edilen şenliğin herkes için öğretici olduğunu belirten Prof. Dr. Fuat Erdal, şunları söyledi:

"Uluslararası öğrencilerimiz kendi kültürlerini, çeşitliliklerini ve mutfaklarını anlatmak üzere masalar kurdular, öğrencilerle paylaşıyorlar. Farklı müzik ve dans etkinlikleriyle de kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Burada herkes Bahar Şenliği'nde ortay paydada buluşuyor. Bu kampüs hepimizin kampüsü. Kampüsümüzün her yanı çok güzel, dolayısıyla bu durum da bir çeşitlilik ve güzellik katıyor. Aynı zamanda farklı kulüpler bir arada etkinlikler düzenleyebiliyor. Şenlikte tek ortak payda birlikte eğlenmek, birlikte öğrenmek. O nedenle öğrencilerimizin birbirine yakınlaşması için bu yakınlaşmaları çok önemsiyoruz."

Şenlik, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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