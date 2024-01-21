Üye Girişi
Haberler

Abant Gölü ve Safranbolu yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı ve Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde günübirlik ve konaklamak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Abant'ta kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla birlikte ziyaretçiler kızaklarla eğlenirken, Safranbolu'da turistler tarihi sokakları ve çarşıları gezip yöresel lezzetleri deneyimliyor.

Bolu'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde günübirlik gelenler ve konaklamak isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, şambrel ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

İki otelin yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet verdiği milli parkta tatilciler, göl çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ailesiyle Yalova'dan gelen Hasan Felamur, AA muhabirine, Abant'ı ilk defa ziyaret ettiklerini belirterek, karda ailece eğlendiklerini kaydetti.

Öte yandan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden ve konaklayan turistler, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi çarşıları gezdi.

Tarihi dokusu korunan konak, han, hamam ve camileri de ziyaret eden misafirler, Safranbolu lokumunun tadına bakıp restoranlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

Ziyaretçiler, yokuşların çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçede ziyaretçi hareketliliğinin, özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını belirtti.

İlçeye Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Yazıcı, "İlçemizi geçen yıl 1,2 milyon turist ziyaret etti. Herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Safranbolu Karabük Abant Bolu Doğa Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title