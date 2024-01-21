Abant Gölü ve Safranbolu yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor

Bolu'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde günübirlik gelenler ve konaklamak isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, şambrel ve yanlarında getirdikleri kızaklarla eğleniyor.

İki otelin yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet verdiği milli parkta tatilciler, göl çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ailesiyle Yalova'dan gelen Hasan Felamur, AA muhabirine, Abant'ı ilk defa ziyaret ettiklerini belirterek, karda ailece eğlendiklerini kaydetti.

Öte yandan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden ve konaklayan turistler, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi çarşıları gezdi.

Tarihi dokusu korunan konak, han, hamam ve camileri de ziyaret eden misafirler, Safranbolu lokumunun tadına bakıp restoranlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

Ziyaretçiler, yokuşların çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle şehir merkezinde uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçede ziyaretçi hareketliliğinin, özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını belirtti.

İlçeye Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Yazıcı, "İlçemizi geçen yıl 1,2 milyon turist ziyaret etti. Herkesi Safranbolu'nun tarihi yerlerini görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.