AA Foto Muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman, Dubai'de ödül kazandı

Anadolu Ajansı foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda (HIPA) ödüle layık görüldü.

Bu yıl 12.si düzenlenen yarışmanın ödül töreni Dubai Opera Binası'nda gerçekleştirildi. AA foto muhabiri Yaman, "Portfolyo" kategorisinde 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Aftermath of the earthquakes in Türkiye" isimli seri ile ikincilik ödülünü aldı.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum himayesinde her sene farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın bu seneki teması "Çeşitlilik (Diversity)" olarak belirlenmişti.

Yarışmada 7 kategoride, 25 ödül takdim edildi.