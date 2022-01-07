Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir - Uşak kara yolu üzerindeki kazada yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan bisikletli Şevket Bayrak (72) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.K'nın (33) kullandığı 45 K 1044 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarpmış, hayati tehlikesi bulunan Bayrak, hastaneye kaldırılmıştı.

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title