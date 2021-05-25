Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde gizlediği bıçakla sokakta yürüyen kişilere saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi vatandaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanında geçenleri bıçaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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