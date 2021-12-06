Küçük Kızlarımız 2'de 2 yaptı

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Müsabakayı 25-14, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 önde tamamlayan takımımız, ikinci maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, ligin ikinci haftasında Muradiye Spor Salonu'nda Soma Ilgaz Spor ile karşılaştı. Caner Doğançay ve Selin Etker yönetimindeki takımımız karşılaşma boyunca oyun kontrolünü elinde tuttu. İlk seti 25-14 kazanan ekibimiz, ikinci seti de aynı skorla 25-14 önde bitirdi. Müsabakanın son setini de 25-16 kazanan küçük kızlarımız, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ligde ilk hafta maçında Kulaspor'u mağlup eden küçük kızlarımız, ikinci haftayı da kayıpsız atlattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Takımımız ligin üçüncü haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Akhisargücü ile karşılaşacak.

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