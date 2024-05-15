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Galaxy Digital Holdings Kripto Piyasalarındaki Yükselişle Rekor Kâra Ulaştı

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Dijital varlıklar alanında öncü finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital Holdings, 2023'ün ilk çeyreğinde kripto para piyasalarındaki canlanma ve madencilik operasyonlarındaki başarısı sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla net gelirini yüzde 77 oranında artırarak 259,7 milyon dolara ulaştı. Madencilik operasyonları, çeyrek dönemde 31,5 milyon dolarlık gelir elde ederek toplam gelir artışına en büyük katkıyı sağladı.

Dijital varlıklar alanında öncü finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital Holdings, 2023'ün ilk çeyreğinde kripto para piyasalarındaki canlanma ve madencilik operasyonlarındaki başarısı sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla net gelirini yüzde 77 oranında artırarak 259,7 milyon dolara ulaştırdı.

Galaxy'nin Madencilik Başarısı Gelir Artışında Kilit Rol Oynadı

Dijital varlıklar alanında öncü finansal hizmetler şirketi Galaxy Digital Holdings, 2023 yılının ilk çeyreğinde kripto para piyasalarındaki canlanma ve madencilik operasyonlarındaki başarılı performansı sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırdı.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, 31 Mart itibarıyla sona eren üç aylık dönemde net geliri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77 oranında artarak 259,7 milyon dolara ulaştı. Hisse başına düşen net gelir ise 1,23 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, şirketin bir önceki çeyreğe göre gelirlerini yüzde 214 oranında artırdığını gösteriyor. Galaxy Digital Holdings, 2022 yılında 1 milyar dolarlık net zarar açıklamasının ardından bu olumlu finansal sonuçlarla birlikte toparlanma sürecine girdiğinin sinyallerini veriyor.

Şirketin faaliyet alanları arasında öne çıkan madencilik operasyonları, çeyrek dönemde 31,5 milyon dolarlık gelir elde ederek toplam gelir artışına en büyük katkıyı sağladı. Galaxy Digital Holdings, madencilik faaliyetlerinde saniyede 5,7 exahash'lık hashrate ile rekor bir performansa imza attı. Küresel Piyasalar ve Varlık Yönetimi iş kolları da şirketin gelirlerindeki yükselişe benzer oranlarda destek verdi.

Galaxy Digital Holdings, Nisan ayında gerçekleştirdiği 125 milyon dolarlık fon toplama işlemiyle ticaret operasyonlarını genişletme ve madencilik altyapısını güçlendirme hedeflerini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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