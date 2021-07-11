Kripto Para Piyasalarının Analizinde ve Kripto Para Yatırımında Yapılan Hatalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto Para Piyasalarının Analizinde ve Kripto Para Yatırımında Yapılan Hatalar

Kripto Para Piyasalarının Analizinde ve Kripto Para Yatırımında Yapılan Hatalar
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto para piyasalarının analizinde ve kripto para yatırımında yapılan hataları anlattı.

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto para piyasalarının analizinde ve kripto para yatırımında yapılan hataları anlattı. Kripto paraların değerinin bireysel ve kurumsal alıcılılar ve satıcılar tarafından piyasada belirlendiği, bu nedenle piyasadaki fiyatın tahmini yapılırken yatırımcı davranışlarını, psikolojik göstergeler bakımından çok iyi okunması gerektiğini vurguladı.

Kripto paraların fiyat analizi için çoğunlukla teknik göstergelerden yararlanıldığını fakat orta ve uzun tahminlerde psikolojik göstergelerin önemli olduğunu ifade etti. Çakıcı, piyasayı belirleyen başka sinyaller olduğunu ve dikkate alması gerektiğini söyleyerek bu sinyallere örnekler verdi. Kripto paraların analizinde ve yatırımında en çok yapılan hatalardan birini, çoğunluğu takip etmek ve bilinçsiz hareket etmek olarak açıkladı.

Olağanüstü durumları göz ardı etmenin ve yapılan analizde ısrarcı davranmanın da yapılan hatalardan olduğunu aktardı. Çakıcı, "kripto para piyasalarında fırsatlar hiçbir zaman bitmez, her zaman olacaktır. Fırsatı kaçırmak korkusuyla aşırı alım veya satım yapılmamalı" diyerek sözlerini noktaladı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kripto Para Piyasalarının Analizinde ve Kripto Para Yatırımında Yapılan Hatalar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 02:15:23. #1.15#

title