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Kremlin: Gözlem noktalarındaki Türk askerler zarar görmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi.

28.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:27
Kremlin: Gözlem noktalarındaki Türk askerler zarar görmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Türk askerlerin hiçbiri, gözlem noktalarında hayatını kaybetmedi. Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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