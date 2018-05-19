Kraliyet Düğününde 2. Perde! Çiçeği Burnunda Çift Yeni Kıyafetleriyle Objektiflere Poz Verdi

Kraliyet Düğününde 2. Perde! Çiçeği Burnunda Çift Yeni Kıyafetleriyle Objektiflere Poz Verdi

İngiltere'nin çiçeği burnunda çifti Prens Harry ve Meghan Markle, nikah sonrası resepsiyona katılmak için yeni kıyafetleriyle objektiflerin önüne çıktı.

İngiltere Prensi Harry ile evlenen Amerikalı aktris Meghan Markle, çift adına düzenlenen yemeğe giderken giydiği elbise Stella McCartney tarafından tasarlandı.

RESEPSİYONA KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTILAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün evlenen İngiltere Prensi Harry ve Amerikalı aktris Meghan Markle, kendileri için Formole House'da düzenlenen akşam resepsiyonuna katılmak üzere yola çıktı.

YENİ KIYAFETİYLE OBJEKTİFLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Prens Harry'nin eşi Meghan'ı Frogmore House'a götürmek için aldığı sırada kameralar, Meghan'ın Stella McCartney tarafından tasarlanan resepsiyon elbisesini görüntüledi.

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YORUMLAR (2)

  • TÜRK:
    Ya arkadaş bize ne ingilizin düğününden niye bizim medyamız bunları haber yapmaya bu kadar meraklı. Bizim üzerinde düşünüp uğraşmamız gereken bir sürü sorunlarımız var başlarım düğününe
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  • KADİR6:
    Birde bunlarin kiyafetini turk modaci dikecek diye mileti kekliyorlar. Aziz nesin i yasasaydi gozlerinden opecektim unutkan toplummu desem
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