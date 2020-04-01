Kozan'da silahlı kavga: 2 yaralı Kozan'da silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yarımoglu mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kozan'da silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yarımoglu mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 i kadın 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere Adana'nın Kozan ilçesi Yarımoğlu mahallesi Çeşme sokakta geçen hafta başlayan yol kesme kavgası kanlı bitti. İddialara göre olay iki grup bugün akşam saatlerinde mahallede karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine kavgada silahlar konuştu. Sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 20 yaşındaki İ.D, ve D.S silahla yaralanarak Kozan devlet hastanesine ardından ağır yaralı olan D.S Adana'ya sevk edildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA