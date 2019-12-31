Köye dönüş yaptı karanlıkta kaldı

31.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:00

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 3 yıl önce damızlık büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren 34 yaşındaki Hamdi Bozkurt, hibe desteği almadan kurduğu mandırasına elektrik hattı çektiremiyor.



Yıllardır Ordu'da inşaat işinde çalışarak biriktirdiği ve babadan kalma mal varlığını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine yatıran Hamdi Bozkurt ve iki kardeşi, devletten hibe ve teşvik almadan Avusturya'dan 50 baş Simental cinsi büyük baş hayvan getirip tesis kurdu. İnşaat ve hayvanların satın alma bedelleriyle birlikte tesisine 1 milyon 500 bin lira harcama yapan Bozkurt, mandırasına elektrik almak için proje hazırlatarak elektrik kurumuna müracaat etti ve olumsuz cevap aldı. Mandırasına yaklaşık bin metre mesafeden elektrik almak için para bulamadığını belirten Bozkurt, yetkililerden yardım isteyerek mağdur olduğunu söyledi.



Hayvanlarını özel olarak Avusturya'dan getirdiklerini anlatan Bozkurt, "Bütün işlemlerimizi tamamladık ruhsatımızı aldık. Ancak bir türlü elektrik ve suyumuzu alamadık. Elektrik, mandıramıza bir kilometre mesafe uzaklıkta. Projemizi hazırlayıp ilgili elektrik kurumuna veriyoruz her defasında ret cevabı geliyor. Belediye de hiçbir mazeret bildirmeden suyumuzu vermiyor. Çok mağdur olduk" dedi.



Mandırasında kullandığı elektriği geçici olarak komşu tarladaki tarımsal sulamadan aldıklarını vurgulayan Bozkurt, "Komşumuz elektriği kestiği anda karanlıkta kalıyoruz. Ayrıca her ay kayıp kaçak bedeli olarak ücret ödüyoruz. Elektrik şirketi yetkilileri bizden bir kilometre mesafeden elektrik vermek için ücret istiyor. Biz 3 kardeş olarak bütün paramızı tesise harcadık. İstedikleri ücreti verecek durumumuz yok. Ancak hayvanlarımızı satarak bu parayı ödeyebiliriz, o zamanda köyde hayvancılık yapmanın bir anlamı kalmıyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA