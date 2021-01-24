Köyceğiz'deki Gökçeova Göleti buz tuttu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Gökçeova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve çok sayıda bitki ile kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla bilinen Sandras Dağı'ndaki Gökçeova Göleti, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu.

Mesire alanı Ağla Yaylası'nın da bulunduğu bölgeye gidenler yüksek kesimlere yağan kalınlığı 40 santimetreye ulaşan kar ve buz tutmuş göletle karşılaştı.

Gölet çevresinde yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken turistler, kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.

Bazı kişiler, uyarılara rağmen göletin yüzeyinde yürüdü.

Buzla kaplı göletin güzel manzarası drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç