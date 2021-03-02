Kovid-19 vakalarının arttığı Sinop, Amasya ve Tokat'ta denetimler artırıldı
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Kovid-19 vakalarının arttığı Sinop, Amasya ve Tokat'ta denetimler artırıldı

02.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:13
Kovid-19 vakalarının arttığı Sinop, Amasya ve Tokat'ta denetimler artırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Sinop, Amasya ve Tokat'ta tedbir ve denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Sinop, Amasya ve Tokat'ta tedbir ve denetimler artırıldı.

Sinop'ta emniyet ekipleri, yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde ve meydanlarda denetim yaparak vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyardı.

Ekipler, ayrıca iş yerlerine yönelik de denetim gerçekleştirerek, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Vali Erol Karaömeroğlu'nun, ilgili birimlere denetimlerin etkin ve kapsayıcı şekilde artırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi. ???????

Tokat

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı, Vali Ozan Balcı başkanlığında Vali Yardımcısı Osman Sarı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kurul üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Balcı, "Koronavirüs salgını ile mücadelemizi Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlıklarımızın belirttiği tedbirler doğrultusunda sıkı şekilde sürdürüyoruz. Kurallara hassasiyetle uyalım." dedi.

Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Ekipler, megafonla anons yaparak, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kent merkezindeki berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı.

Kovid-19 bulaşma riskinin önlenmesi için "maske, mesafe, hijyen" kuralı ile alınan diğer tedbirlere mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı, esnafa hayırlı işler diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak kurallara uyanlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince de kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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