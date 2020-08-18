Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 milyon 190 bine yaklaşırken, can kaybı 780 bini, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 900 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
18.08.2020 21:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:47

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 milyon 190 bine yaklaşırken, can kaybı 780 bini, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 900 bini aştı.

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 778'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 108 bin 536'ya, vaka sayısı 3 milyon 359 bin 570'e yükseldi. ?İyileşen sayısı 2 milyon 478 bin 494 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 55 bin 79 artarak 2 milyon 702 bin 742'ye, can kaybı 51 bin 797'ye çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 977 bin 779 kişi iyileşti.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı rakamlarda, İspanya, "son 14 günde her 100 bin kişi başına Kovid-19'da en fazla pozitif vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi" oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Schwandorf bölgesinde, İtalya'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

- DSÖ'den "aşı milliyetçiliğini önleme" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı için ülkelere uyarıda bulunarak, "Sınırlı tedarikleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarına. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), salgının ilk 6 ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 600'den fazla şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini bildirdi.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde binlerce kişi, Alberto Fernandez hükümetinin salgına karşı uyguladığı politikaları ve yargı reformunu protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşeki, ülke genelindeki okullarda eğitimin "kırmızı, sarı ve beyaz" risk seviyelerine göre farklılık göstereceğini söyledi.

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks&Spencer'dan yapılan açıklamada, salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ayda toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.

Karadağ'da, yeni eğitim-öğretim yılının salgın nedeniyle 1 Ekim'de başlamasına karar verildi.

Irak'ta "bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı"

Türkiye, Çin, Güney Kore, Japonya, Gürcistan, Tayland ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu 17 ülkenin vatandaşlarının, Kovid-19 test sonuç belgesi olmadan Kazakistan'a giriş yapabilecekleri bildirildi.

Özbekistan Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarının 1 Eylül sonrası başlatılması yönünde karar aldı.

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik getirilen kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Irak'ta son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle "bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 184 bin 709'a, can kaybı 6 bin 36'ya yükseldi.

Moody's "vakalardaki artışa" dikkati çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini ancak vakalardaki artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, salgında hisse senetleri ve gayrimenkul varlıklarının değer kaybetmesi sonucu bu yılın ilk yarısında 188 milyar Norveç kronu (21,3 milyar dolar) kaybettiğini açıkladı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın 19 yaş altı takımında forma giyen 2 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden sezonun açılış maçına çıkacak Olympique Marsilya'da 3 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, salgın nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Magazin
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı Güncel
Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu Güncel
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 21:50:55. #1.14#
title