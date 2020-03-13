Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin
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Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin

ÜLKEMİZDE de görülen koronaviirüsün, insan psikolojisini de önemli derecede etkilediğini belirten Psikolog Dilek Saltık, "Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.

13.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:21
Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin
ÜLKEMİZDE de görülen koronaviirüsün, insan psikolojisini de önemli derecede etkilediğini belirten Psikolog Dilek Saltık, "Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi. 

Uzm. Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, dünyanın korkulu rüyası haline gelen  koronavirüsü virüsü ile ilgili önemli  mesajlar verdi. Saltık, "Ölümden daha acı veren durum ölüm korkusudur. İnsan beyni korku duygusuna maalesef ki sadıktır. En çok neyden korkarsanız kendinizi onun içinde bulmanız ise tesadüf değildir. İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Zihni o korkuyla uğraşır. Burada kişiler felaketleşme senaryosu ile karşı karşıya gelir" dedi.

KAYGISI YÜKSEK ÇOCUKLAR

 Virüsün medyada çokça yer almasının kaygıyı arttırdığını ifade eden  Saltık, şunları söyledi."Çocuklar ebeveynlerinin bu kaygıyla nasıl baş ettiklerini izlerler ve ebeveynleri örnek alırlar. Evde koronavirüsü sıkça konuşuluyorsa gündemi değiştirmelerini öneririm. Kaygısı yüksek olan çocuklara 'Evet, böyle bir virüs var. koronavirüsünü biliyor ve tanıyoruz ancak hayatımızın merkezine de almıyoruz. Daha önce de buna benzer olaylar yaşandı. Kuş gribi, domuz gribi gibi. Bunlar sonsuza dek sürmedi, geldi ve geçti. Biz gerekli önemleri alıyoruz, sağlıklı besleniyor, kendimizi koruyoruz ve güvendeyiz'  şeklinde konuşmalar yapılabilir."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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