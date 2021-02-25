Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 358'e yükseldi ?
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 358'e yükseldi ?

25.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:45
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 358'e yükseldi ?

Son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 126 bin 527 testte, 9 bin 572 vaka ile 658 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 73 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 358'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 126 bin 527 testte 9 bin 572 vaka, 658 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 210 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274, toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, toplam vefat sayısı 28 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 1192, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 546 bin 503 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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