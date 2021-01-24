Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü
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Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

24.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:30
Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

BAŞAKŞEHİR ve Beykoz'da, koronavirüs hastası olmasına rağmen hırsızlık yapan şüphelilerden biri olaydan sonra hayatını kaybetti, diğer üç şüpheli ise yakalandı.

BAŞAKŞEHİR ve Beykoz'da, koronavirüs hastası olmasına rağmen hırsızlık yapan şüphelilerden biri olaydan sonra hayatını kaybetti, diğer üç şüpheli ise yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. 17 Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir ve Beykoz'da üç ayrı evin soyulması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, ilk önce şüphelilerin eşkalini sonrasında kimliklerini tespit etti. 18 Ocak'ta ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan Kemal K.(24)'nın 47, Emre D.(22)'nin 8, Ahmet M.(22)'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

BİR HIRSIZ KORONAVİRÜS NEDENİ İLE ÖLDÜ

İddiaya göre şüphelilerden İsmail Ç.(25) koronavirüse yakalandı. İsmail Ç., polis ekiplerinin onu yakalamak için çalışma başlattığı sırada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIŞüpheliler,  adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise evde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Fotoğraf)


Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü
Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü
Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü
Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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