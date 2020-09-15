Korona virüsü yenen başkan Sancaktar, göreve başladı
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Korona virüsü yenen başkan Sancaktar, göreve başladı

Ak Parti Korkuteli ilçe başkanı Kemal Sancaktar, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini tamamlayıp, görevinin başına döndü.

Korona virüsü yenen başkan Sancaktar, göreve başladı
15.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:41

Ak Parti Korkuteli ilçe başkanı Kemal Sancaktar, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini tamamlayıp, görevinin başına döndü.

Ak Parti Korkuteli Belediye Başkanı Kemal Sancaktar'ın 31 Ağustos günü, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sancaktar, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 7 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Sancaktar, 7 Eylül günü hastaneden taburcu oldu.

7 günlük karantina süresini evinde tamamlayan Başkan Sancaktar, görevine başladı. Başkan Sancaktar'ın 15 Eylül'de yapılan son testinin negatif çıktığı bildirildi.

Kemal Sancaktar, "Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu hastalığa yakalananlar maalesef her aşamasında elinde olmayan zorlu bir süreç yaşıyor. Onun için ne olursa olsun uyarıları dikkate alalım, sağlığımızın kıymetini bilelim. Ben çok şükür ki iyiyim, eşim ve oğlumun da sağlık durumları gayet iyiler, inşallah hep birlikte daha da iyi olacağız. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına maksimum seviyede uyalım, asla ihmal etmeyelim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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