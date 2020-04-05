Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı - Haber
Fatih, 3. Sayfa

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı Fatih'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan kişiler yakalandı.

05.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:28
Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan kişiler yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih Balat'ta bulunan bir kahvehaneye gitti. Polis, kahvehanede kumar oynatıldığının tespit edilmesinin ardından mekan sahibi İsmail R. E.'yi gözaltına alarak, TCK 195 madde (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 228 (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama) maddeleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için emniyete götürdü. Kahvehanede kumar oynayan 15 şahıs hakkında da 1593 Sayılı umumi hıfzı sıhha kanunun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı.

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haber
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haber
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
16 yaşındaki çocuğun 'Yardım istiyorum' videosu şaka çıktı
16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Polis Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:44:37. #1.14#
title