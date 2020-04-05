Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı Fatih'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan kişiler yakalandı.

Korona virüs salgınına rağmen kumar oynayan kişiler yakalandı İSTANBUL - Fatih'te yeni tip korona virüs salgınını hiçe sayarak bir arada kumar oynayan kişiler yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih Balat'ta bulunan bir kahvehaneye gitti. Polis, kahvehanede kumar oynatıldığının tespit edilmesinin ardından mekan sahibi İsmail R. E.'yi gözaltına alarak, TCK 195 madde (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 228 (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama) maddeleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için emniyete götürdü. Kahvehanede kumar oynayan 15 şahıs hakkında da 1593 Sayılı umumi hıfzı sıhha kanunun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı. Kaynak: İHA