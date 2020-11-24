Korona virüs çiçekleri vurdu, Öğretmenler Günü'nde satışlar düştü

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi çiçekleri vurdu.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi çiçekleri vurdu. Satışların geçen senelere göre azaldığını söyleyen esnaflarda çiçekler tezgahta kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi, çiçekleri olumsuz etkiledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde evlerinde kalan öğrenciler, öğretmenlerine hediye alamayınca çiçekçilerinde satışları düştü. Çiçekçi Erdem Sarı, öğrencilerin okula gitmedikleri için geçen yıllara göre satışlarının düştüğünü söyleyerek, "Bütün esnafı etkileyen işsizlik bizi de etkiledi. Okulların kapalı olması, öğrencilerin okula gitmemesi işlerimizi düşürdü. Öğrenciler daha öğretmenlerini tanımıyorlar ki kime çiçek alacaklar. Kimse okula gitmedi. O yüzden diğer senelere göre pandemi bu sene çok fazla etkiledi. Gündelik hazırlıklarımız ile iş olacak diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiçekçi Mehmet Bener ise pandemi nedeniyle adreslere teslimat yaptıklarını söyleyerek, "Öğretmenler Günü için tüm hazırlığımızı yaptık. Kayseri'de yaklaşık 150 tane çiçekçi var. Bütün meslektaşlarımız hazırlığını yaptı. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması sebebiyle adrese teslimat yapıyoruz. Yakınları gelip çiçek alıyor. İster istemez işlerde düşüklük var" dedi.

Bu sene öğrencilerden çok öğretmenin yakınlarının hediye aldığını dile getiren esnaf İdris Yetimoğlu da, "Her sene olduğu gibi yine hazırlığımızı yaptık. Tabi çok büyük bir beklentimiz yok. Pandemiden dolayı okullarda kapalı. Öğrencilerden ziyade daha çok öğretmenlerin, aileleri, eşleri, anneleri ve babaları daha çok talep gösteriyorlar. Geçen seneler daha güzeldi insanlar görerek, seçerek alıyorlardı. Daha etkileyici oluyordu. Daha kalıcı bir hediye oluyordu. Şimdi ise sosyal medyadan siparişler üzerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı