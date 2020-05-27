Korona günlerinde ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Karantina günleri ilk başladığından beri sizin de psikolojiniz defalarca değişti mi? Bazı günler sabah umutlu uyanıp akşamı gözünüzde yaşlarla ya da anksiyeteniz tavan yapmış olarak, belki gün içinde öfke patlamaları yaşayarak mı bitiriyorsunuz?

Karantina günleri ilk başladığından beri sizin de psikolojiniz defalarca değişti mi? Bazı günler sabah umutlu uyanıp akşamı gözünüzde yaşlarla ya da anksiyeteniz tavan yapmış olarak, belki gün içinde öfke patlamaları yaşayarak mı bitiriyorsunuz? Dünya genelinde tüm insanlarla aynı duyguları yaşıyorsunuz. Hatta artık bunun bir adı bile var: "Coronacoaster". Biz de tüm bu duygu çalkalanmaları ve belirsizlikler içinde kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korurken psikolojimizi nasıl koruyacağımızı merak ettik, işi uzmanına sorduk.

Uzmanlık alanı akut ve kronik hastalıkların (ağrılar, obezite, kanser, astım, cilt problemleri, vb) psikosomatik semptomlarının tedavisi, fobiler, OKB (obsesif, kompulsif bozukluk. Ör: temizlik, tizizlik takıntısı…), travmalar olan Dr. Şeniz Ünal ile yeni takıntılarımızı, OKB'ye varan el yıkamalarımızı, virüs korkusu ile doğan kaygı bozukluklarını ve bunlar için neler yapabileceğimizi konuştuk.

Dr. Şeniz Ünal'ın ve tüm araştırmaların kesin olarak önerdiği en önemli nokta hareket. "Sadece fiziksel değil ruhsal hareket de bizi sağlam kılıyor" diyen "İçimizdeki İnsanlar" kitabının yazarı Dr. Şeniz Ünal, karantina günlerinde tüm dünya halkının inişli çıkışlı psikolojiler içinde olduğunu ve yalnız olmadığımızı hatırlamamız gerektiğini vurguladı.