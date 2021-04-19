Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarım arazisine girdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarım arazisine girdi.

Kaza, Çakırözü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut'tan Çakırözü köyü istikametine giden Emrullah B., idaresindeki 03 SB 323 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde yola aniden çıkan otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile kontrolden çıktı. Araç tekeri koparak karşı şeride geçip tarım arazisine girerek durabildi. Olayın şokuyla araçtan çıkan sürücü Emrullah B., kazayı yara almadan atlatırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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