Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

19.08.2019 16:52

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Oyuna sonradan giren veya süre almayan oyuncular koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan, tedavi süreci devam eden Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA