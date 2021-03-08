Konyalı uluslararası tekvando hakemi Turkish Open'e davet edildi
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Konyalı uluslararası tekvando hakemi Turkish Open'e davet edildi

08.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:35
Konyalı uluslararası tekvando hakemi Turkish Open'e davet edildi

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir 10-16 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası (Turkish Open 2021)'na davet edildi.

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir 10-16 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası (Turkish Open 2021)'na davet edildi.

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir, 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open'de görev yapacak. 2013 yılından beri uluslararası hakem olarak Türkiye'yi temsil eden Ramazan Bedir, 2020 yılında da Hırvatistan'da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonasına davet edilmişti. Özellikle okul gençliğinin erken yaşlarda sporla tanışmaları için seçmeli spor derslerinin 2 saat yerine (2+2) şeklinde düzenlenmesi konusunda çalışmaları bulunan ve tekvando dalında yüksek lisans yapan Ramazan Bedir, halen Antalya'da Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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