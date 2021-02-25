Konya Ticaret Borsası
25.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:06
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,283 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,283 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,169
|2,283
|Ekmeklik diğer buğday
|2,106
|2,235
|Düşük vasıflı buğday
|2,086
|2,244
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,701
|1,710
|Mısır
|1,701
|1,805
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,00
|7,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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