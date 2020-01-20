: Konya şehit töreninde askerlere montlarını vermişlerdi: onlar üşürken bizim sıcakta durmayı...

20.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:39

Şehit töreninde askerlere montlarını vermişlerdi: Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez

KONYA'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın (22) cenaze töreninde tören mangasındaki askerler üşemesin diye çevredekiler montlarını askerlerin omuzlarına örtmüştü. Şehidin amcası ve aynı zaman da mahalle muhtarı Ercan Altınayak, "Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var neyimiz yok malımızda canımızda askerime, polisimize feda olsun" dedi.

Geçen cuma günü Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Altınayak'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde cumartesi günü düzenlenen dini ve askeri törenin ardından toprağa verildi. Bu sırada tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omuzuna örttü. Cenazeyi katılanları duygulandıran o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

'ASKERİMİZE, POLİSİMİZE HER ŞEYİMİZ FEDA OLSUN'

Dığrak Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda şehidin amcası Ercan Altınayak, görüntülerin kendilerini de duygulandırdığını belirtti. Altınayak, şunları söyledi:

"Bizim evlatlarımız da, biz de, vatan için her zaman ölmeye hazırız. Bizim için vatan kıymetlidir. Onlar üşürken bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var, neyimiz yok malımızda canımızda askerime, polisimize feda olsun. Bir tek Fevzi Altınayak değil, bütün askerler bizim evladımız. Vatan toprağına bir yeğen verdik, bu saatten sonra bütün hepsi benim yeğenim. Hepsi Fevzi Altınayak'tır. Bizim isteğimiz vatan sağ olsun. Görüntüleri izleyince ülkemiz için ülkemizin çocukları için bir Ilgınlı olarak bir Yörük köyü olan Dığraklı olarak hepsiyle gurur duyduk, şeref duyduk."

EVLENMEYİ PLANLIYORDU

Şehit Fevzi Altınayak'ın askerliği çok sevdiğini ifade eden Altınayak, "Yeğenim Fevzi seve seve isteyerek bu mesleğe girdi. İki ay önce izine gelmişti. Evlilik planları vardı; ama kısmet olmadı." dedi.

'KENDİLERİ ÜŞÜDÜ; AMA İNSANLARIN İÇİ ISINDI'

Şehidin akrabası Ali Galip Küçük ise, " Yandık, yıkıldık ama bu öteden beri var. Demek ki sırası gelmiş, boynumuz kıldan ince. Biz Anadolu insanıyız. Gençlerimiz görmüş üşüdüklerine dayanamamışlar. Belki onlara derman olmamıştır ama içlerinden gelip askerlerimizin üzerine montlarını örtmüşler. Kendileri üşüdü ama insanların içi ısındı. Allah onlardan da razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu