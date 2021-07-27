Konya'nın Kulu ilçesinde "Yurtdışı Vatandaşlar Festivali" düzenlendi
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Konya'nın Kulu ilçesinde "Yurtdışı Vatandaşlar Festivali" düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde 'Yurtdışı Vatandaşlar Festivali' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen "Kulu Yurtdışı Vatandaşlar Festivali" gurbetçilerden ilgi gördü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bu yıl ilk kez organize edilen "Kulu Yurtdışı Vatandaşlar Festivali" gurbetçilerden ilgi gördü.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kulu Belediyesi ve Kulu Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlendi.

Kulu İlçe Stadyumu'nda organize edilen festivale katılan YTB Başkanı Abdullah Eren, Kulu'da çok sayıda yurt dışında yaşayan gurbetçi ailenin olduğunu söyledi.

Kurum olarak başka ülkelerdeki Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. 'Nerede bir vatandaşımız varsa orada olacaksınız, nerede bir Türk varsa orada olacaksınız' diye. Bizler genelde yurt dışında faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama baktık, yazın Kulu'da çok sayıda yurt dışından gelen vatandaşımız var. Buraya da gelmeye, burada da olmaya karar verdik, o nedenle sizlerle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan gurbetçilere "Konya'ya, Kulu'ya, ana vatanınıza hoş geldiniz diyorum." diye seslenen Eren, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hususen söylüyorum, bizler sizlerin yurt dışında çektiği zorlukları çok yakinen biliyoruz. Yaşadığınız ülkelerde uygulanan kurumsal ırkçılığı, ayrımcılığı çok yakinen biliyoruz. Sizlerin ne kadar zor şartlarda bu ülkelerde tutunmaya çalıştığınızı, gayret ettiğinizi çok yakinen biliyoruz. YTB'yi, Türkiye'de sizlerin bir kurumu olarak düşünün, lütfen öyle telakki edin."

Eren'in konuşmasının ardından TRT'de yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filmi, çocuk tiyatrosu üyelerince canlandırıldı. Etkinlikte, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Orkestrası da konser verdi.

İsveç başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yerleşik olarak yaşayan yaklaşık 60 bin Türk vatandaşının, memleketleri Kulu'ya yaz ayları ile birlikte düzenli olarak ziyarete geldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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