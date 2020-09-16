KONYA Mısır tarlasının ortasında obruk oluştu
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KONYA Mısır tarlasının ortasında obruk oluştu

Mısır tarlasının ortasında obruk oluştuKONYA'nın Karapınar ilçesinde mısır tarlasının ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

16.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:16

Mısır tarlasının ortasında obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde mısır tarlasının ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçede mısır tarlası ortasında da 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarlada damlama su borularını toplayan işçiler tarafından fark edilen obruğun, yaklaşık bir hafta önce olduğu üzerinde duruluyor. Obrukların sürekli oluşmasından dolayı tedirgin olduklarını dile getiren Sezai Akyıldız, "İşçiler damlama su borularını toplarken, boruların gelmemesi üzerine tarlanın içine giriyor. Ortasına geldiklerinde ise obruğu fark etmişler. "dedi.

KONYA Mısır tarlasının ortasında obruk oluştu

Kaynak: DHA

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