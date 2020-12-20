Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ün Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük, mesajında Mehmet Akif Ersoy'un, hem hayatı hem de eserleriyle Türk milletinin gönlünde silinmez yeri olan büyük fikir, aksiyon ve sanat adamı olduğunu belirtti.

Ersoy'un, Milli Mücadele Destanı'nda cephe ardındaki manevi önderlerden biri olduğunu vurgulayan Büyük, "Çocuk ve gençlik yıllarından itibaren ilmi açıdan kendini en iyi şekilde yetiştirmiş Milli Şairimiz, ölümünün üzerinden geçen 84 yıla rağmen dürüstlüğü, etrafına güven telkin eden karakteri ve içerisinde çağlayan vatan ve millet sevgisiyle kendinden sonraki nesillere her daim örnek bir isim olarak gösterilmiştir ve gösterilecektir." ifadesini kullandı.

Vefatının 84. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anan Büyük, şunları kaydetti:

"Hayatının her safhası bizler için büyük bir ders ve ibret vesikası niteliğinde olan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı milli marşımız İstiklal Marşı binlerce yıllık asil bir tarihe sahip, aziz milletimizin yüksek karakterini en coşkun şekilde ifade etmektedir. Bu sebepledir ki İstiklal Marşımız, pek çok konuda birbirlerinden farklı düşüncelere sahip olsalar da milletimizin her bir ferdinin üzerinde ihtilafa düşmediği bir milli mutabakat metni mahiyetindedir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, bu vatan için kalemiyle, ilmiyle, silahıyla ve tüm yüreğiyle mücadele etmiş geçmişlerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı