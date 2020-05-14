Konya İHH'den "Hep Birlikte Ramazan" çalışması Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftariyelik kumanya paketlerinin, Suriye'nin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftariyelik kumanya paketlerinin, Suriye'nin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Konya İHH'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece Türkiye'de ve kriz bölgelerinde çalışma yapılacağı ve bu kapsamda ramazan boyunca hayırseverlerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada, ramazan çalışmalarına "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla başlandığını aktarılarak, "Suriye kamplarında yaşayan mağdurlar için hazırlanan 50 bin kumanya paketi gönderildi. Kumanya paketleri tamamlandığında toplam 100 bin kişi bunlardan istifade edecek. Konya İHH hem yurt içinde hem de yurt dışındaki faaliyetlerini sürdürüyor." bilgisi verildi.

Konya İHH olarak yoksullara, yetimlere, darda kalmışlara, savaş ya da doğal afetlere uğramışlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, şunları kaydetti:

"Suriye'de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde ülkemizin güvenliğini sağladığı bu alanlarda biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bölgelerin çadır konteynerlerden oluşması ve yeni yaptığımız briket evlerden oluşan mekanları olduğu için hayat şartları daha zor, sürekli AŞ kaynama imkanı yok. Bu yıl da 100 bin iftarlık veyahut sahurluk kumanya hazırlığına girdik. Geldiğimiz noktada paketlenmiş hazır durumda olan 50 bin kumanyamızı gönderdik ve şuan dağıtımı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunu 100 bine tamamlamak istiyoruz. Kumanya paketimizin su, protein içeriği yoğun konserve, şeker, hurma, kek ve meyve suyundan oluşan içeriğini düzenledik."

-"Yaklaşık 3 bin aileye gıda kolisi dağıttık"

Yalnızca bu bölgelerde çalışmadıklarını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Kovid-19 dolayısıyla bazı insanların iş yerlerini kapatması, insanların işini yapamaz duruma gelmesi ile işsiz sayısı artmış durumda. Bu kardeşlerimizin de elinden tutmak amacıyla 3 bin gıda kolisi dağıttık. Önümüzdeki günlerde gıda paketi sayısını 5 bine tamamlayacağız. Bu süreçte yetim yavrularımızı da unutmadık, toplam 600 yetim çocuğumuzun bayramlık alabilmeleri için giydirme bedellerini adreslerine ulaştırdık."

Açıklamada, Konya İHH'nin, ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olunabileceği belirtilerek, "FITRE yazıp 4072'ye SMS göndererek 27 lira, IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira, Konya İHH'nin banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak veya Konya İHH binasına gelip başvurarak yardımda bulunulabilir." çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA