Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi

26.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:07
Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi

Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla hediye çeki dağıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla hediye çeki dağıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Twitch" adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent merkezinde belirledikleri iki adrese yaptıkları baskında 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan "Bora" kod adını kullanan R.G'nin (28), Ş.E. (27) ve H.A. (23) ile yüzlerini tanınmayacak şekilde kapatarak program üzerinden canlı yayın yaptıkları, izlenme oranlarını artırmak ve yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla tuzağa düşürdükleri kişileri "çekiliş", "hediye çeki" ve "bonus" dağıtarak yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan R.G'nin, canlı yayın sırasında emniyet mensuplarına hitaben, "Beni almak güvence, öz güven ve tecrübe ister. Beni almaya teçhizatları yetmez." dediği ortaya çıktı.

Şüphelilerden biri ifadesi alınarak serbest bırakıldı, R.G, Ş.E. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cansu Dere Sinan Akçıl Serdar Ortaç
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 17:16:11. #1.14#
title