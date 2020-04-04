Konya'da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı Konya'da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlere yönelik denetim yapıldı.

Konya'da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlere yönelik denetim yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından polis ve bekçi ekipleri denetimlere başladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin en işlek yeri olan Alaaddin Bulvarında 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, polis araçlarından 20 yaş ve altındakilerle 65 yaş ve üstü olanların da dışarıya çıkmamasına ilişkin sık sık anons yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA