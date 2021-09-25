SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladıSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) - Konya'da 180'den fazla sporcunun katılımıyla Konya Enduro Fest 21 yarışları başladı.

KONYA (DHA) - SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) - Konya'da 180'den fazla sporcunun katılımıyla Konya Enduro Fest 21 yarışları başladı. Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Sait Sürücü, Amacımız bu festivali uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek dedi.

Konya'da ilk olarak 2019 yılında yapılan enduro yarışları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl 2'nci kez düzenleniyor. Selçuklu ilçesinde özel hazırlanan pistte gerçekleşen yarışlara 200'e yakın sporcu katılıyor. Enduro sporunda başarının hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına ve güvenirliğine bağlı olduğunu hatırlatan Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Sait Sürücü şunları söyledi Konya konumu itibarıyla Türkiye'nin merkezinde sayılır. biz her yere yaklaşık 5-6 saatlik uzaklıktayız. Dolayısıyla Konya yarışı Türkiye'yi bir araya getirdi. 200'e yakın yarışçı şu anda Türkiye'de hiç bir yerde yarışmıyor. bu yarışlar Konya'yı bir merkez haline getirdi. Bizim amacımız da daha çok çıta yükselterek bir sonraki yarışta uluslararası yarışçıları da bünyemize katarak uluslararası bir yarış haline getirmek dedi.

Enduro Fest yarışları pazar günü etap yarışlarının ardından ödül töreni ile sona erecek.

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır."

 Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini duyurdu: Hayal edebilmek bile mümkün değildi

Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini duyurdu: Hayal edebilmek bile mümkün değildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Tanem Sivar Ebru Gündeş Amelia Hamlin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Bülent Uygun Cüneyt Çakır Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:04:08. #1.17#