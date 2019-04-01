Konya'da 2 İlçede Bağımsız Aday Kazandı

KONYA'da resmi olmayan sonuçlara göre iki ilçede belediye başkanlığı seçimlerini bağımsız adaylar kazandı.

2009-2014 yılında MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Seçim çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı'ndan dolayı MHP aday çıkarmayınca Oprukçu bağımsız olarak adaylığını koydu. Oprukçu, resmi olmayan sonuçlara göre Ereğli Belediye Başkanı seçildi.

BEYŞEHİR'DE DE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDI

1989-2002 yılında Beyşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Adil Bayındır da 31 Mart seçimleri için MHP'den aday adayı oldu. Yine Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Oyların sayımının sonuna yaklaşıldığı sırada Cumhur İttifakı adayı olan Ak Partili Üzeyir Yaşar'ı destekleyen partililer, iddiaya göre itiraz için ilçe seçim kurulu önüne geldi. Bağımsız aday Adil Bayındır'ın destekleyenler de seçim kurulu önüne geldi. Bunun üzerine iki grup arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Bağımsız aday Adil Bayındır, seçmenlerine sakinleştirip, dağılmalarını sağladı.

- Konya

Kaynak: DHA