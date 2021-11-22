Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay lise öğrencileriyle buluştu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilere eğitimlerinde başarılar dileyen Altay'ın, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluşan Altay, motor ve mobilya atölyelerini inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Meram Anadolu Lisesi'ne geçen Altay, sınıfları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Kısa tatil sonrası başlayan eğitimlerde öğrencilere başarılar dileyen Altay, öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesinde büyük öneme sahip olan öğretmenlere de teşekkür etti."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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