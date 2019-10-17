Konut satışlarındaki rekor sektördeki beklentileri artırdı

17.10.2019 11:07

ERHAN CİHAN ÜNAL/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile başlayan ve kamu bankalarıyla devam eden faiz indirimleri sonrası eylül ayında ipotekli konut satışlarında 57 bin 811 adetle son 5 yılın rekorunun kırılması, sektörde yeni beklentileri de beraberinde getirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle hareketlenen konut satışlarında artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.

Taylan, "Temmuz sonunda başlayan bu ivme ekim ayında da devam ediyor. Konut satışlarının artmasıyla konut piyasası ve müteahhitler nefes aldı. Müteahhitler inşaat yapamıyordu, şimdi tekrar yeni yeni üretime başlıyorlar." dedi.

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların birkaç yıldır konut alamadığını belirten Taylan, kullanılan konut kredilerinin genelde 150 bin lirayla 400 bin lira arasında olduğunu bildirdi.

Taylan, inşaat sektörünün yaklaşık 250 iş kolunu hareketlendiren bir sektör olduğuna dikkati çekerek, inşaat malzemecisi ve emlak danışmanlığı gibi birçok sektörün de canlandığını dile getirdi.

Konut kredisi faiz oranlarının biraz daha düşmesinin konuşulduğunu vurgulayan Taylan, bugünkü oranların bile çok cazip olduğunu kaydetti.

İpotekli konut satışlarında rekor

TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında ipotekli konut satışları 13 bin 64 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerini düşürdü. Faizlerdeki gerileme konut satışlarında hareketliliği de beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satışlarına da yansıdı.

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903'ü buldu. En yüksek artış ise ipotekli konut satışlarında oldu.

Ağustos ayında 34 bin 148 ipotekli konut satışı gerçekleşirken, eylül ayında rakam 57 bin 811'e yükseldi. Böylece, ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekoru kırıldı. Geçen yılın eylül ayında 11 bin 330 ipotekli konut satılmıştı. Yıllık bazda incelendiğinde geçen yılın eylül ayına göre ipotekli konut satışlarında yüzde 410,2'lik artış göze çarptı.

TÜİK verilerine göre, son 5 yıla ilişkin aylık bazda ipotekli konut satışları şöyle:

İpotekli konut satışları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2015 33.178 36.952 45.315 46.063 40.086 40.503 30.754 36.021 28.684 27.996 28.553 40.283 2016 26.584 30.455 38.822 33.429 35.423 36.371 23.756 36.458 42.083 48.110 48.941 49.076 2017 35.993 38.676 50.424 43.334 41.738 35.210 38.575 38.743 40.534 38.593 37.250 34.029 2018 28.678 27.916 32.786 27.912 36.865 47.648 30.405 12.743 11.330 8.065 5.324 7.148 2019 6.537 8.890 22.762 22.461 14.916 7.319 13.064 34.148 57.811

Kaynak: AA