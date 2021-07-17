Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolunda meydana geldi. K.A. sevk ve idaresindeki 35 RK 607 plakalı Renault marka otomobil Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından refüje çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan E.A., M.A.A. ve M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra refüje çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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