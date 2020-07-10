Kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 33 yaralı Kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 33 yaralı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatan otobüste 33 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 33 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yatan otobüste 33 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de 04.00 sıralarında O.S. yönetimindeki 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü İzmir-İstanbul Otoyolunda kuzey gişelerle Susurluk gişeleri arasında Susurluk istikametine doğru seyir halinde iken kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanala girip daha sonra yan yatarak yolda sürüklenmesi sonucunda otobüste bulunan toplam 33 vatandaşımız yaralandı.

Kazaya trafik ve sağlık ekipleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edilerek ilk tedavileri uygulandı.

28 kişinin tedavisi ayaktan yapılarak taburcu edildiği kaza ile ilgili 5 vatandaşın ise tedavileri devam ettiği öğrenildi. Otobüs sürücüsü O.S. kaza sonrası gözaltına alındı.

Kaynak: İHA