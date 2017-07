Kokpitlerin Yeni Kaptanları" Dalaman'da Yetişecek

DURMUŞ GENÇ/ALİ BALLI - Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyete geçen uluslararası uçuş okulu Avion Training, verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerle kokpitlerin yeni kaptanlarını yetiştirecek.



Dalaman Havalimanı'nda uluslararası öğrencilere kapılarını açan uluslararası uçuş okulu Avion Training, Türkiye'nin havacılık merkezi olacak. Tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenleriyle uçuş eğitiminde üst düzey hizmetle Türkiye'nin bu alandaki başarısının dünyaya duyurulması amaçlanıyor. Okulda, pilot adaylarının son sistem simülasyon cihazıyla üst düzey eğitim alması sağlanacak.



Avion Training Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünya sivil havacılığının ilk yıllarından bu yana her zaman yarışta yer aldığını söyledi.



Türkiye'nin son yıllarda dünyanın dikkatini çekecek atılımlarda bulunduğuna işaret eden Dikici, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu gelişmenin inanılmaz ölçüde ivme kazandığını dile getirdi.



"Ülkemizi dünyanın eğitim merkezi yapmak için çalışacağız"



Havacılıkta gerçeklesen bu gelişmenin en vazgeçilmez parçasının eğitim olduğunu ifade eden Dikici, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken, sivil havacılık hedeflerimiz çerçevesinde ülkemizi yalnız bölgenin değil, dünyanın eğitim merkezlerinden biri yapabilmek için var gücümüzle, gururla çaba harcayacağız." dedi.



Gelecek 10 yılda, yıllık yolcu trafiğinin 5 milyara çıkacağının tahmin edildiğini Dikici, her gün dünyada 70 pilotun eğitimini bitirip mesleğe atıldığı göz önünde bulundurulduğunda sektörün büyüklüğünün daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.



Dikici, gelecek 10 yılda 255 bin yeni pilota ihtiyaç duyulacağını belirterek şöyle devam etti:



"En çarpıcı örnek ise 2027 yılında dünyadaki toplam pilot sayısının yüzde 50'si daha eğitimlerine bile başlamamıştır. Rakamlar ihtiyacın ne denli büyük olduğunun güzel bir ispatıdır. Bir havacı iş adamı olarak bu ihtiyacın büyüklüğünün çok yakından görebiliyorum.120'den fazla havayoluyla anlaşması olan Avia Singapore şirketiyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde Asya pasifik bölgesinden hatta Çin'den bile okulumuza öğrenciler getirmeyi hedefliyoruz. Uçuş okulumuzun hayata geçmesiyle Hollanda yerine Dalaman'daki uçuş eğitim merkezine gelinecek. Yaklaşık 10 bin saat uçmuş bir kaptan, bir öğretmen pilot olarak dünyadaki pilot açığının ne kadar hızla ilerlediğinin canlı tanığıyım. Çin'de başlayan bu furyanın dünyaya hızla yayılacağına çok eminim. Dünyada pilot açığını kapatmak için önümüzdeki 10 yılda 255 bin pilot yetiştirmek için eğitim sektörüne yatırımlar hızla artmaktadır. En az üç ay bölgede kalacak öğrenciler bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak."



"Türkiye'nin havacılık eğitim merkezi olması için elimizden geleni yapacağız"



Avion Training Şirketi ortaklarından Hollandalı Marty Van Veluw ise havacılık alanındaki yatırımlara Türkiye'de 8 yıl önce başladıklarını bildirdi.



İstanbul'da sekiz, Antalya'da üç yıl önce simülatör eğitim merkezini kurduklarını söyleyen Veluw, uzun çaba ve gayretler sonucu da Dalaman'da uçuş okulunun açıldığını ifade etti.



Kendilerine her türlü desteği veren hükümete, devlet yetkililerine ve Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Veluw, "Yabancı yatırımcı olarak, Uluslararası öğrencilere Dalaman'da eğitim vermeye başlayacağımız için çok mutluyuz. Burada Türkiye'nin havacılık eğitim merkezi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Boeing tarafından onaylanan ilk uçuş okulu olan Avion Training, bundan sonra Dalaman'dan dünyaya pilot ihraç etmeye başlayacak." diye konuştu.



"Pilotlar daha kolay iş bulma imkanına sahip olacak"



Lokasyon ve Eğitim Müdürü Patrick Michel Griffioen de Türkiye'de yüksek kalitede bir uçuş eğitimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu tecrübeye Hollanda'daki uçuş okulumuzdan sahibiz. Temmuzun sonunda ilk eğitimlerimize başlayacağız. Çok kısa bir süre sonra öğretmenlik kursumuz da başlayacak. Okulumuzun en önemli özelliği, Avrupa standartlarında verdiği EASA lisansıyla mezun pilotların daha kolay iş bulma imkanına sahip olması." ifadelerini kullandı.