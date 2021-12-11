Kocaelispor, Nasadoge Menemenspor'dan Ibrahim Akanbi Rasheed ile anlaştı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Nasadoge Menemenspor'dan forvet oyuncusu Ibrahim Akanbi Rasheed ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Nasadoge Menemenspor'dan forvet oyuncusu Ibrahim Akanbi Rasheed ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nasadoge Menemenspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Ibrahim Akanbi Rasheed ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Rasheed ile sağlık kontrollerinin ardından 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri
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