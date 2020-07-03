KOCAELİ Su borusu patladı, evleri su bastı
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KOCAELİ Su borusu patladı, evleri su bastı

Su borusu patladı, evleri su bastıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, şehre içme suyu taşıyan ana hattın patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

03.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:11

Su borusu patladı, evleri su bastı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, şehre içme suyu taşıyan ana hattın patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSU) yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinde yeni çelik boru hattına bağlantı çalışmaları sırasında 24 saatlik su kesintisi öngörüldüğünden yapılacak olan çalışmalar ertelenmişti" dedi.

Gebze'nin Güzeller Mahallesi'nde, saat 03.00 sıralarında içme suyu ana isale hattı patladı. Basınçla birlikte su, asfaltın altından çıkarak, mahalleye doldu. Borunun patladığı noktada yolun çöktüğü görülürken, bazı yerlerde de asfalt üzerinde çatlama ve kırılmalar oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Bölge halkı, sabaha kadar evlerine giren suyu temizlemeye çalışırken, İSU ekipleri de suyu keserek, hasar tespit ve tamir çalışmasına başladı.

İSU'DAN AÇIKLAMA

İSU tarafından yapılan yazılı açıklamada, arızalı borunun 21 yıl önce yapıldığı ve kullanım ömrünü doldurduğu belirtilerek, "Gebze bölgesinde 1999 yılında iller bankası tarafından yapılan CTP (Cam takviyeli plastik boru) içme suyu ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan mevcut CTP boru hattının çelik boru hattı ile yenileme çalışması tamamlanmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında CTP hattından çelik boru hattına yapılacak olan entegre çalışmalarında 3 farklı noktadan bağlantı yapılması öngörülmekteydi. Pandemi süreci içerisinde yeni çelik boru hattına bağlantı çalışmaları sırasında 24 saatlik su kesintisi öngörüldüğünden yapılacak olan çalışmalar ileri bir tarihe ertelenmişti" denildi.

24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Boru hattının onarımı ve deplase çalışmalarının yapılacağı bölgelere 24 saat boyunca su verilemeyeceğini duyuran İSU Genel Müdürlüğü, "Son olarak CTP boru hattı üzerinde yaşanan arıza ile birlikte Çelik boru hattına deplase çalışmaları eşzamanlı bir şekilde tamamlanacaktır. Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Perşembe günü saat 03.00 ile Cuma Günü saat 03.00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi öngörülmektedir. Su kesintisi sırasında Gebze ilçesi Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşlüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı mahallelerinin tamamına su verilemeyecektir." açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-

KOCAELİ Su borusu patladı, evleri su bastı

Kaynak: DHA

Manşet

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